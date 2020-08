Ostatnia szansa na duże pieniądze z ZUS. Granty na poprawę bezpieczeństwa pracy

- Każdy kto ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie w formie pisemnej, może to zrobić dzisiaj, w jakiejkolwiek placówce ZUS w godzinach urzędowania czyli do 18:00. Wnioski składane w formie elektronicznej można przesyłać do północy. Ponadto wnioski można wysłać również drogą pocztową i tu będzie się liczyć data nadania u operatora pocztowego - Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.