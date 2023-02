Oto "lista wstydu" po roku wojny. Są polskie firmy, które wciąż działają w Rosji

Sankcje wobec Rosji za inwazję na Ukrainę nakładane są zarówno z poziomu państw, jak i prywatnego sektora. Po tym, jak w mediach pojawiły się relacje o zbrodniach wojennych na okupowanych przez Rosjan terenach, międzynarodowy biznes w większości podjął decyzję, że opuści reżim Putina , by nie dokładać się do funduszu na prowadzenie wojny.

Firmy z Polski, które wciąż działają w Rosji

KSE informuje, że działalność w reżimie kontynuują następujące spółki z Polski: APS Energia , której systemy zapewniają funkcjonowanie elektrowni jądrowych, producent opon Makrochem. Do tego kijowska szkoła wymienia w tej grupie polski oddział grupy SWISS (Krono) .

- Cały czas szukamy optymalnego rozwiązania - odpowiada na pytania "Rz" Katarzyna Czachowska, koordynatorka biura prezesa grupy TZMO , mającej 56 spółek w 18 krajach. I dodaje, że firma ograniczyła sprzedaż produktów w Rosji m.in. do higieny kobiecej oraz dziecięcej.

Polskie firmy, które postanowiły opuścić Rosję po ataku na Ukrainę

Kilkanaście firm z Polski zadeklarowało całkowite opuszczenie Rosji. Nie jest to proces prosty i szybki, na co zwracały uwagę, gdy media przedstawiały "listę wstydu" w połowie 2022 r. Zwłaszcza że Władimir Putin za wszelką cenę stara się utrudniać porzucanie rosyjskiego rynku. Firmy muszą np. być gotowe na niejako sprzedanie za półdarmo swoich zakładów. Tak zrobiła np. grupa Renault, ale nie każdy podmiot na to stać.