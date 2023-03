Oto największe zagrożenie dla Polski. NBP wykłada karty na stół

NBP wskazuje zagrożenia dla polskiej gospodarki

Zobacz także: "Sen Morawieckiego się nie spełni". Ekspert mówi, co będzie ze stopami procentowymi

NBP wskazuje także na zagrożenia, które dotyczą cen surowców, a one mogą być determinowane m.in. przez ograniczenie wydobycia ropy naftowej przez głównych producentów w połączeniu ze zmniejszeniem zapasów gazu ziemnego w Europie.

"Dodatkowym źródłem presji na wzrost cen tych surowców mogłaby być silniejsza poprawa popytu, niż przyjęto w założeniach do projekcji, wynikająca bezpośrednio i pośrednio z odejścia Chin od polityki "zero Covid" i otwarcia się tamtejszej gospodarki. W konsekwencji realizacji tych ryzyk ścieżka cen surowców energetycznych ukształtowałaby się powyżej scenariusza centralnego projekcji, co oddziaływałoby w kierunku wolniejszego spadku inflacji CPI w Polsce." - czytamy w raporcie.