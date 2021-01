Otwarcie galerii handlowych. Branża komentuje

- Otwarcie od 1 lutego sklepów w galeriach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym to bardzo dobra decyzja, która możliwi przedsiębiorcom, zarówno najemcom, jak i właścicielom galerii handlowych, dalsze funkcjonowanie na rynku, stopniowe odrabianie strat spowodowanych trzema lockdownami oraz utrzymanie miejsc pracy - mówi prezeska POHiD Renata Juszkiewicz.

Zdaniem przedstawicieli branży, to ostatni moment na podjęcie takiej decyzji, bo wiele butików i restauracji działających w centrach handlowych stoi na krawędzi bankructwa.

- Apelowaliśmy do rządu o rezygnację z tego rozwiązania, gdyż ogranicza ono dostęp obywateli do niezbędnych produktów i prowadzi do poważnych utrudnień w funkcjonowaniu handlu - powiedziała Juszkiewicz.