Otwarcie hoteli. Na południu pustki, na północy gości nie brakuje

- Mamy połowę maja i cały czas pojawią się opady śniegu. Na razie nie ma co się spodziewać gości - słyszmy od Aliny Nowak, pracownicy Hotelu na Skarpie w Szklarskiej Porębie.

- Rezerwacje na lato pojawiły się jeszcze przed decyzją o otwarciu hotelu. Goście chyba nie dopuszczali do siebie tej myśli, że zostaną zamknięci w domach. Na ten moment nie mamy już właściwie wolnych miejsc noclegowych na wakacje - dodaje.

"To zamknięcie trwało za długo"

- Na wakacje też mamy już sporo rezerwacji. Myślę, że można to nawet porównać z zeszłorocznym oblężeniem, choć na chwilę obecną jest ich jeszcze trochę mniej. Spodziewam się jednak, że terminy się jeszcze zapełnią, ludzie jeszcze nie mają tak naprawdę pewności, co się będzie działo w lipcu i sierpniu - dodaje.

- Zimą było ciężko, to zamknięcie trwało za długo. Normalnie i wtedy mamy wielu gości, ale w tym roku tych rezerwacji nie mogło być. Mamy nadzieję, że w wakacje będzie można udostępniać wszystkie miejsca noclegowe - dodaje.

"Żyjemy tylko z letnich rezerwacji"

- Dzisiaj się nie przejmuje, że nie ma pełnego obłożenia. Ale w wakacje będzie to dla nas problem. Nasza branża nad morzem żyje tylko z tych letnich rezerwacji i musimy się z tego utrzymać przez cały rok. Jeśli nie będzie można przyjmować gości we wszystkich pokojach, to ludzie przecież wyjadą gdzie indziej i pieniądze odpłyną za granice kraju - dodaje.