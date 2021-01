Otwierają biznes mimo lockdownu. "Albo my, albo oni. Nie mamy wyjścia"

- Nie wiemy, czy będzie to gra warta świeczki, czy strzał w kolano. Do przyjścia nikogo nie przymuszam, ale prowadzenia działalności urzędnicy nie mogą mi zakazać. To jest mój chleb, to jest moja praca. Albo ja i moja rodzina, albo oni - wybór jest dla mnie prosty - podkreśla pan Łukasz.

Pytany, czy nie boi się konsekwencji, odpowiada: "nie boimy się". - Jeśli będziemy czekać kolejne dwa miesiące, nie mając żadnej pomocy ze strony państwa ani miasta, to nie przetrwamy. Nie mamy nic do stracenia - mówi.

Jak dodaje, jeśli nie wznowi działalności, to biznes będzie musiał zwinąć. - Co ja mam do wyboru? Przebywaliśmy przez 17 lat w Wielkiej Brytanii, wróciliśmy do Polski, otworzyliśmy biznes. I co? Za miesiąc nie będziemy mieli nic - ani na opłacenie pracowników, ani na zapłacenie czynszu. Na nic - tłumaczy.