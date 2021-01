Afera z respiratorami. Komornik zajął 6 mln euro na koncie handlarza bronią

Na koncie firmy E&K należącej do byłego handlarza bronią, który nie wywiązał się z dostawy respiratorów, komornik zajął 6 milionów euro. Prezes spółki Andrzej Izdebski potwierdził to w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Nieco ponad 12 mln euro to wciąż niezwrócona Ministerstwu Zdrowia przez biznesmena przedpłata, do tego dochodzi 3,6 mln euro z tytułu kar umownych.

- Zajęto może nie połowę kwoty, ale prawie 6 milionów euro – przyznał w rozmowie z tvn24.pl Andrzej Izdebski. I dodał: - Ja i tak bym to wpłacił do ministerstwa, bez sensu takie postępowanie.

Pytany, dlaczego więc nie zrobił tego sam, odparł: "w Polsce znajduje się ponad 450 respiratorów, które muszę sprzedać. I kiedy je sprzedaję, to spłacam. Nie jest to mój rynek, nie chciałem się tym zajmować. Natomiast kiedy ministerstwo tego nie wzięło, to nie mam innego wyjścia. To są te respiratory, których ministerstwo nie odebrało".