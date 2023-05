Ożywienie na rynku nieruchomości. Deweloperzy nie nadążają za kupującymi

Do biur sprzedaży deweloperów wrócili kupujący. - Niestety formalności i problemy organizacyjne powodują, że firmy budujące mieszkania nie są w stanie płynnie odpowiedzieć na potrzeby Polaków. To powoduje, że od co najmniej kilku miesięcy topnieje oferta mieszkań w biurach sprzedaży deweloperów. Prace nad uruchomieniem kolejnych inwestycji idą pełną parą, ale chwilę musi to potrwać - przekonuje w najnowszej analizie Bartosz Turek z HREIT.