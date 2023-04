Żółta kartka w prawie budowlanym. Oto dla kogo będzie to ułatwienie

Żółta kartka w prawie budowlanym. Zasady

Serwis przypomina, że żółtą kartkę wprowadza dodany do prawa budowlanego art. 51a (projekt noweli trafił już do Sejmu, czeka na pierwsze czytanie). Zgodnie z nim inspektor nadzoru budowlanego najpierw pouczałby inwestora, że budowę trzeba doprowadzić do stanu zgodnego z pozwoleniem na budowę, w tym z dokumentacją projektową, co potwierdzałby wpis w dzienniku budowy.