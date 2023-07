Państwowy bank nie zgadza się z projekcją NBP. "Zakładamy zauważalnie wyższą inflację"

W czwartek po dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie . To oznacza, że główna stopa – referencyjna – wynosi 6,75 proc.

To już 11. miesiąc z rzędu, kiedy RPP zdecydowała się na utrzymanie stóp na dotychczasowym poziomie. I w następnym nic się nie zmieni, gdyż sierpniowe posiedzenie Rady ma charakter niedecyzyjny.

Nowa projekcja NBP dotycząca inflacji zbyt optymistyczna?

Czwartek przyniósł jeszcze jedną istotną kwestię z punktu widzenia ekonomistów: nową projekcję inflacji NBP . Zgodnie z nią wskaźnik wzrostu cen ma spaść nawet do poziomu 11,1 proc. w 2023 r. i 3,7 proc. w 2024 r. W okolicach inflacyjnego celu NBP (2,5 proc.) duże szanse znaleźć się ma dopiero w roku 2025 r.

Możliwe, że stopy procentowe już wkrótce w dół

W ich ocenie potwierdzenie tego faktu w projekcji z lipca w opinii części członków RPP otwierałoby przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Zresztą – jak wskazali eksperci banku PKO – prezes NBP prof. Adam Glapiński wskazał w czerwcu na możliwość obniżki przy spadku bieżącej inflacji poniżej 10 proc. oraz przy perspektywie jej dalszego obniżania się w kolejnych kwartałach.

Długi powrót do niskiej inflacji

"Rada oceniła, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP prowadzi do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. W poprzedniej wersji komunikatu to stwierdzenie było mniej kategoryczne – 'będzie prowadzić do obniżania się inflacji'. Być może RPP dostrzega już wpływ dotychczasowego silnego zacieśnienia polityki pieniężnej na bieżącą inflację" – zwrócili uwagę eksperci.