PGE przejmuje PKP Energetykę. "Prywatyzację trzeba robić z głową, lecz ten rząd jest niekonsekwentny"

Proces zakupu PKP Energetyki był długi, ale to transakcja "win-win"

Dzięki tej transakcji sprzedaż energii w grupie PGE ma zwiększyć się o ok. 8 proc. rocznie, a wolumen dystrybucji energii – o ok. 11 proc. Szacowany wzrost przychodów to ok. 3 mld zł rocznie.