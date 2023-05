Piece na gaz zostaną? Pomysły Brukseli mogą rozbić się nie tylko o Polskę

irt 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Polska sieć gazowa powinna być stopniowo przerabiana z gazu ziemnego na biogaz i ten biogaz powinien być spalany w domowych kotłach c. o. W ten sposób można by przejść na paliwo odnawialne, jakim jest biogaz. Bo szkoda przecież likwidować i złomować istniejącą już ogromna infrastrukturę gazociągów, przepompowni, rozdzielni, przyłączy gazowych do budynków.