Pierwsze miasto zrezygnowało z komunikacji publicznej przez koronawirusa

W większych miastach nie ma jak dotąd decyzji o wstrzymaniu komunikacji. Przewoźnicy wprowadzają jednak środki ostrożności: pojazdy częściej są myte i dezynfekowane. Wyłączono ponadto tzw. "ciepłe przyciski", czyli guziki służące do otwierania drzwi. Autobusy w wielu miastach nie dość, że zatrzymują się na wszystkich przystankach (także tych na żądanie), to również automatycznie otwierają wszystkie drzwi, dzięki czemu pojazdy są na bieżąco wietrzone.

W Krakowie, we Wrocławiu i w Kielcach w pojazdach komunikacji od wczoraj zaczęto organizować specjalne strefy wydzielone. To część pojazdu z przodu, do której pasażerowie nie mają wstępu. Oznacza to, że do takich autobusów i tramwajów nie wsiada się pierwszymi drzwiami. W Krakowie dotyczy to tych pojazdów, w których kierowcy i motorniczowie nie mają wydzielonych kabin i ma na celu ich ochronę – informuje serwis Transport Publiczny.