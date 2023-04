PiS chce badać "wpływy rosyjskie" w Polsce. Sejm jest za powołaniem komisji

Będzie komisja badająca "wpływy rosyjskie"

Projekt ustawy trafił do Sejmu w grudniu . Ostatecznie Komisja, która ma działać na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej, zbada "wpływy rosyjskie" z lat 2007-2022. Sprawdzi zatem też okres rządów Zjednoczonej Prawicy .

Oto czym zajmie się nowa Komisja

Opozycja obawia się, że to Komisja wycelowana w nią

PiS przekonuje, że Komisja jest potrzebna, aby ustalić, jak duży wpływ na politykę wewnętrzną Polski mieli Rosjanie. – Niewątpliwie w różnych sferach wpływy rosyjskie były i dziś już nikt nie ma co do tego wątpliwości i pewnie są nadal, bo przecież te różnego rodzaju grupy wpływu nadal funkcjonują w całej Europie – uzasadniał w rozmowie z Polską Agencją Prasową Kazimierz Smoliński, poseł PiS.

Opozycja natomiast obawia się, że Komisja ma posłużyć partii rządzącej do wyeliminowania rywali politycznych z życia publicznego. – Ta komisja, tak naprawdę, to miałby być pewnego rodzaju może straszak, albo inaczej, to już nawet jest krok dalej. To już jest próba zadziałania tak, jak Stalin kiedyś próbował wymazywać ze zdjęć swoich przeciwników politycznych. (...) Dzisiaj PiS chce to samo robić z politykami opozycji – stwierdził w rozmowie z TVN24 Jakub Stefaniak z Koalicji Polskiej-PSL.