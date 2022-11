PiS chce badać polską politykę energetyczną z lat 2007-2015. "Trzeba ją wyjaśnić"

PiS zaostrza retorykę przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi , zaplanowanymi na przyszły rok. Premier Mateusz Morawiecki i prezes partii Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji prasowej stwierdzili, że w czasach rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego dochodziło do zacieśniania więzi z Rosją. Dlatego też trzeba wyjaśnić, jak duży wpływ na krajową energetykę miał Kreml.

PiS chce weryfikować politykę energetyczną rządu PO-PSL

Lider obozu rządzącego zapewnił, że to nie będzie komisja śledcza na wzór np. tej badającej tzw. aferę Rywina . W jego ocenie "nie ma potrzeby", by powoływać taki organ. Polityk podkreślił, że wystarczy komisja weryfikacyjna na wzór tej, która wyjaśniała aferę reprywatyzacyjną w Warszawie .

Trzeba pozbyć się wpływu Rosjan

Natomiast Mateusz Morawiecki podkreślał, że nie chodzi wyłącznie o to, by wskazać wpływ Rosjan na decyzje podejmowane w Warszawie w kwestii polityki energetycznej. Nowa komisja ma też pomóc raz na zawsze pozbyć się "zwałów rosyjskich" w przyszłości. – Ustawa jest gotowa, to kwestia dnia dwóch dni – możemy ją przedłożyć wkrótce – zapewnił premier w odpowiedzi na pytania obecnych na sali dziennikarzy.