10 tys. zł na rękę. Tyle dostaną członkowie komisji weryfikacyjnej ds. energii

Rzecznik PiS Rafał Bochenek we wtorek w rozmowie z PAP.PL pytany był m.in. o to, ile wyniesie wynagrodzenie członków komisji weryfikacyjnej w sprawie zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. " Około 10 tysięcy złotych na rękę " - odpowiedział.

Komisja weryfikacyjna ds. energii. Kto w niej będzie pracował?

Pytany o to, kto zdaniem PiS-u powinien być członkiem komisji, stwierdził, że "niekoniecznie muszą to być parlamentarzyści". Dodał, że powinny być to osoby mające stosowną wiedzę odnośnie funkcjonowania rynku energetycznego i prowadzenia polityki energetycznej. "Będziemy chcieli powołać do tej komisji osoby, które mają doświadczenie, jeżeli chodzi o sprawy energetyczne, osoby, które mają również stosowną wiedzę prawniczą, bo to jest niezwykle ważna kwestia, jeżeli chodzi o badanie dokumentów w tym zakresie" - ocenił.