PiS chce rozdać kolejne pieniądze. 20 tys. zł na prokreację

PiS proponuje "Bon Rodzicielski"

- Nasz "Bon Rodzicielski" jest pewnego rodzaju otwartą ofertą dla innych partii politycznych. Po to, aby znaleźć wspólny mianownik , te wszystkie metody, które nas połączą - mówił premier Morawiecki.

Na pytanie, czy bon miałby dotyczyć też in vitro, szef rządu odpowiedział: - Mamy zwolenników i przeciwników tej metody. Ale jesteśmy tutaj otwarci. Orientacyjna kwota tego bonu to między 10 a 20 tys. zł - o takiej kwocie dyskutowaliśmy - dodał szef rządu.

Dodatkowy płatny urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka, z możliwością łączenia tego urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu - to kolejny z zapisów "Dekalogu Polskich Spraw".

Większe wydatki na edukację i emerytura bez podatku

- Proponujemy zwiększenie wydatków na edukację do 6 proc . PKB, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli, wyższe wynagrodzenia na uczelniach, 2 proc PKB na naukę i co najmniej 5 godzin języka obcego w szkole podstawowej - wymienił premier Mateusz Morawiecki.

Premier przedstawił także propozycje w zakresie wsparcia seniorów. Po pierwsze jest to - jak mówił - emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. zł miesięcznie. - Jesteśmy w stanie podnieść rękę za jednym i za drugim postulatem - zapewnił.