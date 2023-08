PiS chce sprzedać Okęcie? Politycy opozycji pokazują dokumenty

Dariusz Joński i Michał Szczerba swój występ na Campus Polska w Olsztynie rozpoczęli od słów, że "ktoś chce ukraść" Polakom ich kraj. To był wstęp do tematu prezentacji, jakim ma być wyprzedaż majątku należącego do Lotniska Chopina w Warszawie, co ma być, jak określili to posłowie, "ostatnim skokiem PiS-u".

Koniec z działalnością Lotniska Chopina

– Chcemy dzisiaj wam wszystkim przedstawić, co zaplanował PiS. Pokażemy dokumenty, masterplany, konkretne ruchy legislacyjne, które mają doprowadzić do wyprowadzenia i wyprzedaży gigantycznego majątku, który należy do nas wszystkich – stwierdził Michał Szczerba.

Następnie na slajdzie posłowie przypomnieli o decyzji Stałego Komitetu Rady Ministrów z 25 maja. Zgodnie z nią konflikt między pełnomocnikiem rządu RP ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego a ministrem infrastruktury dotyczący przeniesienia ruchu cywilnego z Okęcia do CPK został rozstrzygnięty na korzyść tego pierwszego. Jak podkreślili politycy, to w praktyce decyzja o likwidacji Lotniska Chopina.

Potwierdzenie o zakończeniu działalności Okęcia można znaleźć w dokumencie "Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r." z 22 czerwca. Znajduje się tam ustęp o następującej treści: "obowiązujące dokumenty strategiczne w zakresie transportu nie przesądzały tej kwestii, tym samym decyzja SKRM ostatecznie przesądza o zakończeniu działalności komercyjnej Lotniska Chopina w Warszawie z chwilą operacyjnego uruchomienia Portu Lotniczego 'Solidarność'".

Ta decyzja stawia kropkę nad "i", jeśli chodzi o likwidację Lotniska Chopina. I co dalej? Wyprzedaż gruntów – stwierdził Dariusz Joński.

Grunty należące do lotniska trafią pod młotek?

Posłowie podkreślili, że nikt nie zapytał mieszkańców stolicy o zdanie co do kwestii likwidacji lotniska. Następnie przeszli do kwestii przyszłości ponad 600 ha gruntów należących dziś do Okęcia. Dariusz Joński powiedział, że CPK nie chciało poinformować, jakie ma plany co do tych terenów, gdyż informacja ta jest objęta tajemnicami: przedsiębiorstwa, handlową, negocjacji oraz wynikającą z umów wiążących spółki CPK i Polskie Porty Lotnicze S.A.

Przy tej okazji przypomnieli słowa ówczesnego Prezesa PLL LOT Rafała Milczarskiego z września 2016 r., które padły podczas Forum Ekonomicznego. Powiedział on wtedy następujące zdanie:

Nie ja będę o tym decydował, ale moim zdaniem lotnisko Okęcie należy zamknąć i przeznaczyć te tereny pod inwestycje.

Nieco ponad rok później, bo w listopadzie 2017 r., pojawiła się uchwała rządu Beaty Szydło dotycząca przyszłości Lotniska Chopina. Zdaniem polityków było to "przygotowanie gruntu, żeby to lotnisko po prostu zamknąć". Miesiąc później pojawił się raport "instytutu związanego z PiS" (posłowie nie wymienili jego nazwy), w którym padają stwierdzenia, że zamknięcie lotniska zagwarantuje "odblokowanie 3 km gruntów uzbrojonych w infrastrukturę miejską". Ich wartość oszacowano na 5 mld zł. Podpisać pod nim się miał były minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

