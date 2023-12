"Nie było żadnych lobbystów. Nie ma mowy o wywłaszczeniach"

Wnioskodawcą tej ustawy jest PO, ale ja nad nią pracowałam przez ostatnie 2 tygodnie. Przygotowaliśmy bardzo dobrą ustawę, która wymaga doprecyzowania przepisów, by rozwiać wątpliwości co do naszej intencji - mówiła w Radiu ZET posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska.