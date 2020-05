PKB mocno hamuje, ale dane pozytywnie zaskakują. W największych krajach jest dużo gorzej

Główny Urząd Statystyczny podsumował pierwsze trzy miesiące roku. Okazuje się, że roczna dynamika PKB spadła z 3,2 proc. odnotowanych w czwartym kwartale 2019 roku do 1,9 proc. Kwartał do kwartału mamy już nie tylko do czynienia ze spowolnieniem, ale i spadkiem o 0,5 proc.