Paweł Borys: dołek aktywności gospodarczej za nami. Wychodzenie z kryzysu zajmie kilka miesięcy

Powiedział to na konferencji zorganizowanej przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, gdzie przyznał także, że "nie oznacza to, że maj lub czerwiec nie będą trudne”, ale oczekuje wyjścia z kryzysu w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Powrót do wzrostu ma nastąpić w kształcie litery "U".