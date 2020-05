PKB Niemiec. Nowe dane potwierdzają recesję.

Niemiecki urząd statystyczny podał w poniedziałek, że produkt krajowy brutto (PKB) skurczył się w pierwszym kwartale o 2,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem (dane wyrównane sezonowo). Potwierdza to wstępne prognozy opublikowane dwa tygodnie temu.

Jest to największy spadek kwartał do kwartału od światowego kryzysu finansowego w 2008 roku. Ponieważ gospodarka skurczyła się drugi kwartał z rzędu (poprzednio o 0,1 proc.), można już zatem mówić o technicznej recesji.

Niemiecka gospodarka jest szczególnie zależna od eksportu przemysłowego, obszaru, który jeszcze przed wybuchem COVID-19 ucierpiał z powodu niestabilności wywołanej Brexitem i sporem handlowym między USA a Chinami. Zamówienia przemysłowe spadły o ponad 9 proc. między lutym a marcem, co stanowi największy spadek od 1991 roku, zauważa Deutsche Welle.

Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale Polska pod względem wzrostu gospodarczego wypadła lepiej od zachodniego sąsiada. Według wstępnych danych PKB Polski spadł o 0,5 proc. porównując kwartał do kwartału oraz wzrósł o 1,6 proc. porównując rok do roku. Eksperci ostrzegają, że był to ostatni kwartał z dodatnim PKB i nas również czeka recesja.