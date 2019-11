PKB zaskoczył ekonomistów. Tłumaczą to słabszą konsumpcją i hamowaniem inwestycji

Trzeci kwartał tego roku przynosi trzeci spadek dynamiki PKB i to mocniejszy od prognoz ekonomistów. Niespodziewanie spadła poniżej 4 proc. Według najnowszych danych polska gospodarka rośnie w tempie 3,9 proc. - najwolniejszym od trzech lat.

GUS potwierdził obawy o spowolnienie polskiej gospodarki. A te ostatnio coraz częściej okazywali także politycy partii rządzącej z Jarosławem Kaczyńskim na czele. A do tej pory raczej unikali tego tematu.

Zwracają uwagę, że dotychczas przebieg spowolnienia był w rachunkach narodowych łagodny i zgodny praktycznie co do dziesiątych części punktu procentowego ze wskazaniami modeli. To się jednak zmieniło.