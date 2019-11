Wystąpienie prezesa Kaczyńskiego. Padło słowo "kryzys"

Piątek wieczorem, siedziba PiS. Skończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS i prezes rządzącej partii Jarosław Kaczyński wraz z premierem Mateuszem Morawieckim wychodzą przed kamery ogłosić, kto znajdzie się w nowym rządzie Zjednoczonej Prawicy. Tym razem uwaga mediów skupia się na Morawieckim. To on podaje nazwiska, a personalia w rządowej układance są tym, co zawsze ekscytuje najbardziej.