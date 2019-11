KE publikuje prognozy dla gospodarki Polski. Lewiatan komentuje

Jednak eksperci dają do zrozumienia, że Europa doświadcza spowolnienia gospodarczego. Jego głównymi przyczynami są: strukturalne problemy europejskiego przetwórstwa przemysłowego, niekorzystna geopolityka oraz brexit .

Jesienny wzrost w 28 krajach Unii Europejskiej w latach 2019-2021 jest przez KE szacowany na 1,4 proc. rocznie. W letniej aktualizacji to samo gremium szacowało wzrost gospodarczy UE na poziomie 1,6 proc. na 2020 rok.

– Oparcie wzrostu w znacznym stopniu na konsumpcji prywatnej będzie niewystarczające dla utrzymania go na dotychczasowym poziomie. Zakłada się, że efekt hojnej polityki podatkowo-transferowej znajdzie odzwierciedlenie w wynikach z przełomu 2019 i 2020 r. Korzystnie ułoży się również harmonogram inwestycji publicznych finansowanych ze środków UE. KE potwierdza jednak wniosek, że odbicie w inwestycjach prywatnych nie będzie trwałe, z uwagi na niepewność co do przyszłego popytu – ocenia ekonomistka.