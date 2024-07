PKP Cargo potwierdza zwolnienia. Związkowcy chcą rekompensat za decyzje Morawieckiego

PKP Cargo, największy kolejowego przewoźnika towarowy w Polsce, potwierdził, że zwolni kilka tysięcy pracowników - do 30 proc. załogi.

Na początku lipca zarząd PKP Cargo poinformował o zwolnieniach grupowych , które mają objąć do 30 proc. załogi. Wcześniej, pod koniec maja br., zarząd spółki zdecydował o uruchomieniu programu skierowania do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. Zaproponował też rozwiązanie zakładowego zbiorowego układu pracy i porozumienia ws. wzajemnych zobowiązań stron tego układu.

W czerwcu zarząd podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 27 czerwca zarząd zdecydował o złożeniu wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Związkowcy zaskoczeni. "PKP Cargonie będzie w stanie funkcjonować"

Jego zdaniem niepokojące jest to, że pracodawcy - spółka PKP Cargi i podmioty jej podległe - nie potrafią uzasadnić narzuconych przez zarząd liczby pracowników skierowanych do zwolnienia.

Zwolnieni znajdą pracę? "Nie jest tak różowo"

Rozmówca money.pl odniósł się też do informacji o tym, że zwolnieni będą mieli szansę znaleźć pracę w innych spółkach kolejowych.

- Zarząd, uzasadniając decyzję o zwolnieniach, informuje jednocześnie o podpisaniu listów intencyjnych z różnymi spółkami. W mediach brzmi to dobrze, sugerując zabezpieczenie pracowników. Ale w praktyce nie wszyscy zwolnieni znajdą nowe zatrudnienie, ponieważ każdy pracodawca wybiera tylko potrzebnych mu pracowników. Kiedy trzeba spotkać się z rekruterem, odpowiedzieć na jego pytania np. o wiek, już tak różowo nie jest - wyjaśnia przedstawiciel Federacji Związku Zawodowych Maszynistów Kolejowych.

Wskazał też na jedną z przyczyn problemów PKP Cargo. - Przedstawiliśmy wspólne z zarządem stanowisko skierowane do premiera Tuska. Dotyczy rekompensat za kontrakty węglowe - stwierdził.

We wtorek zarząd PKP Cargo wraz z działającymi w spółce związkami zawodowymi wystosowali apel do premiera o wypłatę rekompensaty. Dotyczy ona kosztów poniesionych przez firmę w związku z poleceniem przewiezienia 4,5 mln ton węgla dla gospodarstw domowych, sprowadzanego w 2022 r. Klimczak przypomniał, że PKP Cargo to spółka giełdowa, w której PKP SA posiada 33 proc. udziałów.