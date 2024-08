Płaca minimalna w górę. Rząd wylicza skutki

sens 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

płaca minimalna to ZUS - czyli w górę daniny i nic za to ;) dla człowieka? te 300 zł będzie niczym, przy podwyżce kosztów życia - bo to się przecież przełoży na ceny ;) wyższe koszty pracy = wyższe ceny, jak by ktoś nie wiedział :) za kajzerke zapłącimy wiecej - za smieci wiecej - za kiełbase wiecej - i cala ta podwyżka zostanie przejedzona ;) do tego firmy ograniczą zatrudnienie do minimum. Pracownicy którzy byli specjalistami - pójdą po podwyżkę bo czemu, on ma być ten gorszy mimo wysokiego IQ, wiedzy, doświadczenia? systemowa podwyżka to nic dobrego ale ten kraj sie tego jeszcze nie nauczył :) hej inflacjo! heyka!!!