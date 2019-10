PMI Niemiec. Niemcy w nastrojach kryzysowych. Przemysł wciąż dołuje

Październikowy wskaźnik PMI wyliczony przez międzynarodową firmę badawczą IHS Markit dla przemysłu w Niemczech pokazuje, że na odbicie na razie nie ma co liczyć, więc i my prawdopodobnie będziemy mieli wkrótce pod górkę. Wyliczono go na 41,9 pkt., czyli niżej niż prognozowali analitycy (42 pkt.) i tylko nieznacznie wyżej niż wieloletnie minimum z września. Poziom 50 jest neutralny - wszystko co niżej wskazuje na spadek.