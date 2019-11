Poczta Polska ma problemy finansowe. "Solidarność" ujawnia comiesięczne imprezy zarządu

– Co miesiąc spółki organizują pod różnymi nazwami kongresy w ekskluzywnych hotelach z huczną oprawą, na które zapraszane są z reguły te same osoby z kadry zarządzającej, w ilości często kilkadziesiąt osób – wskazują przedstawiciele OM NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej w liście opublikowanym m.in. na Facebooku.

– My wiemy o tym od osób, które na różnych etapach biorą udział w przygotowaniach do takich imprez. Dla nas to zbędne kwiatuszki na kożuchu. Do tego demoralizuje to załogę. Jesteśmy w sporze zbiorowym. Słyszymy, że nie ma na nic pieniędzy i jak trudna jest sytuacja. Tymczasem pieniądze są na zabawy dla wąskiego kręgu osób, które i tak mają już wysokie wynagrodzenia – stwierdził Nowicki.