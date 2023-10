Poczta Polska przegrywa rywalizację o paczki. Giganta nie była w stanie ruszyć

O sprawie pisze "Rzeczpospolita", która zauważa, że 82 proc. zakupów online kończy się wysłaniem paczki do maszyny. A jednak 93 proc. klientów wybierających tego typu dostawę odbiera swoje paczki w paczkomatach InPostu. 3 proc. przesyłek trafia do urządzeń Orlenu, 2 proc. – do tych od Allegro, a po 1 proc. – od DHL i DPD – wynika z analiz Gemiusa.