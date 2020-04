Poczta Polska z nowymi uprawnieniami. Będzie mogła otwierać koperty i skanować pisma

W rządzie trwają prace nad nowym pakietem ustaw, czyli drugą tarczą antykryzysową. Pierwsza wykluczyła z pomocy cała rzesze przedsiębiorców, wobec czego drugi akt ma objąć większą grupę beneficjentów. Pisaliśmy już, że prace wielu resortów tym razem będzie koordynował Łukasz Schreiber, a gospodarzem ustawy będzie Kancelaria Rady Prezesa Ministrów, a nie resort rozwoju.

Nowa ustawa będzie uzupełnieniem uchwalonych już przepisów i jej działanie będzie prawdopodobnie ograniczone do 30 czerwca 2020 r. Potem powstanie kolejne prawo antykryzysowe.

Rząd nie zdradza, co ma się znaleźć w "tarczy 2.0", ale dziennikarze "Rzeczpospolitej" dotarli do jej założeń. Nowy projekt ma zmieniać w sumie 59 ustaw. Ma się rozszerzyć krąg przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia składek do ZUS, a kontrowersyjne uprawnienia dostanie Poczta Polska. Z projektu wynika, że rząd na dużą skalę chce upowszechnić tzw. przesyłki hybrydowe. W skrócie oznacza to, że Poczta Polska będzie mogła otwierać koperty, a następnie przesyłki skanować i dostarczać je elektronicznie. Nie będzie to dotyczyło listów prywatnych, a jedynie niektórych rodzajów korespondencji urzędowej.

Uprawnienie miałoby dotyczyć przesyłek wysyłanych m.in. w postępowaniach administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych lub w sprawach o wykroczenia, gdy przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy. Z projektu wynika, że "w przypadku braku możliwości przekształcenia przesyłki listowej w postać elektroniczną, operator pocztowy ponownie przesyłkę kopertuje i doręcza do adresata w pierwotnej postaci przesyłki listowej" – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Dziennikarze ustalili, że te nowe i wprowadzone na szybko uprawnienia budzą w rządzie kontrowersje. Szczególnie, że w piątek miała miejsce zmiana na fotelu prezesa Poczty Polskiej.Nieprzychylnie wypowiadający się na temat głosowania korespondencyjnego Przemysław Sypniewski został zastąpiony przez Tomasza Zdzikota, wiceministra obrony narodowej i zaufanego człowieka Mariusza Błaszczaka, szefa MON i wpływowej postaci w PiS.

Co jeszcze przewiduje projekt? Dla przedsiębiorców najważniejsze znaczenie ma rozszerzenie katalogu firm, które mogą skorzystać ze zwolnienia ZUS. Dziś to przywilej tych zatrudniających do 9 osób (przy spełnieniu dodatkowych warunków, np. braku zaległości wobec ZUS). W myśl nowych przepisów mogliby skorzystać również średni przedsiębiorcy zatrudniający do 49 osób. Z kolei rolnicy i pracujący z nimi domownicy, w sytuacji, gdy są objęci kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją, mają dostać zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Poza tym projekt przewiduje, że środki, służące walce z zarazą, będą wolne od zajęcia egzekucyjnego. Chodzi zarówno o pieniądze budżetowe na świadczenia opieki zdrowotnej, jak również darowizny na ten cel. Automatycznie wydłużyć ma też się szereg terminów, dotyczących kierowców i właścicieli pojazdów. Ma to dotyczyć m.in. praw jazdy, które straciłyby termin w okresie epidemii. Z kolei w prawie pocztowym, oprócz opisanej wcześniej zmiany, ma pojawić się przepis, umożliwiający doręczenie listów poleconych do skrzynki bez składania w tej sprawie wniosku na poczcie.

To, czy wszystkie te zmiany trafią do Sejmu, nie jest jeszcze pewne. Ministerstwa miały czas na zgłaszanie uwag do soboty do godz. 13.

