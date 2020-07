Poczta Polska zgubiła swoje akcje. Papiery są, ale nie wiadomo gdzie...

Wszystko dlatego, że zaginione akcje są imienne, a to oznacza, że nawet przez chwilę Poczta nie mogła mieć wątpliwości co do tego, kto jest jej właścicielem. Po prostu, na podstawie wpisów do księgi akcyjnej, nie było i nie ma wątpliwości co do tego, że to Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem PP.