Podatek od smartfona. W rządzie jest "zielone światło", w branży zawrzało

Podatek od smartfona jest już w zasadzie przesądzony. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że Rada Ministrów zajmuje się projektem. Ten zapowiadany jest od dawna, został nawet wpisany do programu wyborczego PiS. Problem w tym, że prezydent Andrzej Duda obiecał, że go nie podpisze.

- Oceniamy ten projekt jednoznacznie negatywnie. Uderza on bezpośrednio w polskich przedsiębiorców, w polskich konsumentów, w budżet państwa oraz we właśnie konsultowany Krajowy Plan Odbudowy. Jednocześnie trudno nam się dopatrzeć w tym projekcie jakichkolwiek korzyści dla artystów – powiedział w rozmowie z money.pl Andrzej Przybyło, prezes AB, firmy zajmującej się importem i dystrybucją elektroniki.

W przypadku 6-proc. opłaty reprograficznej (to założenia z projektowanej ustawy), liczonej od kwoty brutto, będziemy mieli do czynienia z taką samą sytuacją, jakbyśmy podnieśli VAT na elektronikę do 30 proc. Przybyło posłużył się też porównaniem do naszego zachodniego sąsiada. W Niemczech suma podatku VAT i opłaty reprograficznej to 20 proc.