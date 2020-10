Podatek od spadków i darowizn po nowemu. Zobacz co się zmienia

Zobacz także: Nowe podatki. Ekspert ocenia, jakie jest ryzyko, że się pojawią

W wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie - opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.

Warto wiedzieć, że ustawa o podatku od spadków i darowizn dzieliła do tej pory rodzinę na grupy podatkowe. 0 grupa podatkowa (wyróżniona spośród grupy I) to: małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, wnuk, prawnuk, pasierb, ojczym i macocha.

Do I grupy podatkowej zalicza się także: teściów, zięcia i synową. A w skład II grupy podatkowej wchodzą członkowie dalszej rodziny: ciotki i wujkowie. Pozostali członkowie rodziny i osoby niespokrewnione należą do III grupy podatkowej.

Do tej pory, tylko spadek lub darowizna od najbliższych (zaliczanych do 0 grupy podatkowej) były zwolnione z podatku. Teraz włączono do niej również wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.