Podatek progresywny - co to jest i ile wynosi?

Czym jest podatek progresywny?

Najprawdopodobniej już nie raz spotkałeś się z nazwą podatek progresywny. Co to jest? Podatek ten jest daniną, która jest naliczana według coraz wyższej składki, która rośnie w parze ze wzrostem podstawy opodatkowania. Niemal we wszystkich skalach podatkowych z rodzaju progresywnych efektywna stopa opodatkowania jest określana dla pewnych przedziałów wartości owej podstawy, które są podzielone na progi podatkowe.

Na czym polega podatek progresywny?

W przypadku podatku progresywnego spotykamy się z sytuacją, w której wysokość daniny rośnie szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do wielkości podstawy opodatkowania. Dobrym przykładem tego podatku, który pozwoli go lepiej zrozumieć, jest podatek naliczany według skali podatkowe j w przypadku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Kto płaci podatek progresywny?

Ile wynosi podatek progresywny?

Jak obliczyć podatek progresywny? Najlepiej posłużyć się tutaj przykładem. Jeśli w kwietniu 2022 roku podatnik łącznie od początku roku miał już 130 tys. zł dochodu, to musi zapłacić 12 proc. podatku od kwoty 120 000 zł oraz 32 proc. od kwoty 10 000 zł – tyle wynosi nadwyżka. W kolejnych miesiącach 2022 roku będzie zaś odprowadzać do fiskusa kwotę podatku dochodowego według stawki 32 proc.

Podatek progresywny czy liniowy?

W odróżnieniu od podatku progresywnego podatek liniowy ma tylko jedną stawkę właściwą dla dochodów o dowolnej wysokości. Taka sama jest wykorzystywana do zarobków wynoszących rocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych co do dochodów w kwocie kilku milionów złotych. Bez względu na to, czy wybór podatnika pada na podatek liniowy czy progresywny, podstawą pozostaje w podatku dochodowym od osób fizycznych dochód.