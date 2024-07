Podwyżka akcyzy na papierosy i alkohol. Zapytali o zdanie Polaków

Akcyza na papierosy i alkohol. Oto co sądzą Polacy

Ceny papierosów wzrosną. Oto propozycja

- To jest propozycja, która została przedstawiona we wtorek późnym popołudniem, więc to bardzo wczesny etap. Jednak pojawienie się tej propozycji jest zaskakujące, biorąc pod uwagę skalę proponowanych zmian oraz to, że w umowie koalicyjnej zapowiadano, że zmiany w podatkach będą dokonywane co najmniej z sześciomiesięcznym vacatio legis - dodał przedstawiciel FPP.