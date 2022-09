Podwyżka składek ZUS w praktyce – kto zapłaci więcej?

normalny 46 min. temu zgłoś do moderacji 5 39 Odpowiedz

Przecież to nie jest żadna podwyżka. Procenty są takie jak były. A że płace rosną to i ZUS rośnie, to chyba dla każdego oczywiste. A prywatni przedsiębiorcy niech tak nie płaczą. Niech zapłacą tyle co ludzie zatrudnieni na etatach to zobaczą co to znaczy składki ZUS. Przecież oni płacą tylko od 60% średniej krajowej (i to o ile nie mają ulg). A potem płacz że po tylu latach pracy mam taką małą emeryturę. I że ZUS to złodzieje.