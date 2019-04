Podwyżki w skarbówce. Setki milionów dla urzędników celno-skarbowych

To już jednak przesłość, ponieważ pracownicy podlegli pod Ministerstwo Finansów mogą już w tym roku liczyć na spore podwyżki. Do grudnia ma zostać rozdysponowane 400 mln zł, co przełoży się na średnio 650 zł brutto podwyżki na urzędnika celno-skarbowego (zarobki w aparacie skarbowym to teraz 5,2 tys. zł brutto).