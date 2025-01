Pogłębienie kryzysu w europejskim przemyśle na koniec roku

Najnowsze dane PMI dla strefy euro pokazują, że sektor przemysłowy pozostaje w głębokiej fazie spowolnienia, która trwa już od dwóch i pół roku. Główny wskaźnik spadł z listopadowego poziomu 45,2 do 45,1 punktu w grudniu , co jest najniższym wynikiem od trzech miesięcy i sygnalizuje trzydziesty z rzędu miesiąc pogorszenia koniunktury.

Zamówienia i produkcja w głębokim kryzysie

Napływ nowych zamówień w grudniu ponownie się zmniejszył, a tempo spadku przyspieszyło w porównaniu z listopadem. Skala redukcji była zbliżona do średniej z ostatnich 32 miesięcy, licząc od początku obecnego okresu dekoniunktury . Sytuacja wyglądała nieco lepiej w obszarze eksportu, gdzie tempo spadku zamówień zwolniło w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, co sugeruje, że głównym źródłem problemów jest obecnie rynek wewnętrzny strefy euro.

Zatrudnienie wciąż spada

W obszarze cen widać pewną stabilizację - w grudniu po raz pierwszy od sierpnia 2024 roku koszty zakupów przestały spadać. Mimo to producenci nadal obniżali ceny wyrobów gotowych czwarty miesiąc z rzędu, co świadczy o silnej presji konkurencyjnej na rynku. Firmy znacząco ograniczyły również wielkość zakupów materiałów i surowców, co doprowadziło do spadku zapasów magazynowych w tempie najwyższym od 2009 roku.