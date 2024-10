Pogorszenie nastrojów wśród polskich konsumentów. Są nowe dane

zgłoś do moderacji

Ponad trzy i pół miliona gospodarstw domowych ma kredyty hipoteczne oparte o wskaźnik WIBOR. Przez ten "systemowy układ", te miliony gospodarstw ma kłopoty z opłacaniem rachunków, gospodarka kraju pikuje, firmy zaczynają zamykać swoje działalności. Do tego dochodzi podwyżka cen energii (prąd,gaz,paliwa), przez które drożeją wszystkie produkty i usługi. To co się dzieje jest jakimś czynnikiem, że po prostu komuś zależy na podcinaniu skrzydeł naszej gospodarce.