Pojechała na wakacje do Arabii Saudyjskiej. Została skazana na 34 lata

Salma al-Shehab, na co dzień mieszkała w Wielkiej Brytanii, gdzie studiowała na Uniwersytecie w Leeds. Żona i matka dwójki dzieci została zatrzymana w Arabii Saudyjskiej w trakcie wakacji, które spędzała w ojczystym kraju. Zatrzymanie oraz proces odbył się kilka tygodni po tym, jak w kraju przebywał prezydent Stanów Zjednoczonych - Joe Biden.

Wyrok za posiadanie konta na Twitterze

Eksperci i obrońcy praw człowieka przestrzegali, że po wizycie amerykańskiego prezydenta może dojść do eskalacji prześladowań dysydentów i działaczy prodemokratycznych.

Nie była wyróżniającą się działaczką

Skazana Salma al-Shehab nie była wyróżniającą się działaczką ani w Arabii Saudyjskie j, ani w Wielkiej Brytanii. Na swoim instagramowym koncie miała 159 obserwujących, a konto na Twitterze miało ich niewiele ponad dwa i pół tysiąca. Na profilu opisała, czym się zajmuje: higienistka, asystentka stomatologiczna, doktorantka na Uniwersytecie w Leeds oraz lektorka Princess Nourah bint Abdulrahman University. W publikowanych przez skazaną treściach tematyką wiodącą były tematy o koronawirusie oraz zdjęcia jej dzieci. "The Guardian" zaznacza, że czasem przekazywała dalej posty żyjących na wygnaniu dysydentów, które nawoływały do wypuszczania więźniów politycznych w Arabii Saudyjskiej.

Książę ma udziały w Twitterze

Aresztowanie saudyjskiej studentki spowodowało, że sprawie przyjrzał się Washington Post. W opublikowanym materiale wezwał Joe Bidena do podjęcia interwencji, by uwolnić skazaną oraz umożliwić powrót jej i całej rodzinie do Wielkiej Brytanii, gdzie mogłaby kontynuować studia.