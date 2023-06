Pokolenie Z nie potrzebuje własnego samochodu. Wystarczy im miejsce na tylnej kanapie

mmmr 35 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Ciekawe podejście do życia - zobaczyć i doświadczyć jak najwięcej, nie gromadząc dóbr materialnych. Ciekawe tylko z czego będą żyć na starość (na ZUS raczej nie ma co liczyć) i czy co zostawią dzieciom (w sumie jak oczekują że dzieci mają same doświadczać trudów życia, to po co im coś zostawiać na start ;)