Polacy muszą uważać na "patowynajem". Najgorzej jest w jednym mieście

krzych 39 min. temu

Rynek jest taki ,a nie inny,bo zwyczajnie mieszkan jest za mało. Prawo popytu i podazy. I żadne zaklinanie tego nie zmieni. To co czytam przypomina mi przekładanie pieniedzy z jednej kieszeni do drugiej,ale ciagle tych samych spodni.Od takiego przekładania pieniedzy nie przybedzie,a wrecz przeciwnie,bedzi ich mniej,bo za przełozenie-mówióc obrazowo-trzeba zapłacic prowizje