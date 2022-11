Policja użyje dronów. Kierowcom grozi mandat i 12 punktów karnych

O sprawie pisze "Dziennik Gazeta Prawna", który przypomina, że za korzystanie z telefonu w trakcie jazdy można otrzymać mandat w wysokości 500 złotych. Wystarczy trzymać go w ręku, by być ukaranym. Jednak dla kierowcy kara finansowa to może być najmniejszy problem.

Mandat i 12 punktów karnych za korzystanie z telefonu

A trzeba pamiętać, że zmienił się taryfikator mandatów i obecnie wykroczenie związane z używaniem telefonu przysporzy kierowcy 12 punktów karnych. To spora zmiana, gdyż dotychczas za to przewinienie groziło 5 punktów. Dłużej punkty zostaną też na naszym koncie, gdyż obecnie kasują się one po dwóch latach i to liczonych od zapłacenia mandatu, a nie od wykroczenia.