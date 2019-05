"Polska czeka, wracajcie" – rząd zachęca Polaków z Wysp. Czy naprawdę im się opłaca?

Dynamiczny wzrost wynagrodzeń i płacy minimalnej, niskie bezrobocie i rosnące PKB, a także wsparcie socjalne - m.in. dzięki 500+. Rząd w samych superlatywach przedstawia Polskę i zachęca Polaków żyjących i pracujących na Wyspach do powrotu do kraju.

- Polska jest dobrym miejscem do pracy i życia – zapewnia minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Jak dodaje, "oferta" powrotu jest skierowana do Polaków, którzy zdecydowali się kiedyś wyjechać do Wielkiej Brytanii, a dzisiaj zastanawiają się, czy opłaca się wracać do Polski. - My jesteśmy przekonani, że to się naprawdę opłaca – stwierdziła minister przedsiębiorczości.

Jednak, jak mówi w rozmowie z money.pl Andrzej Kubisiak, ekspert ds. rynku pracy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, to może być zdecydowanie za mało, by wywołać masowe powroty Polonii z Wielkiej Brytanii do Polski.

- "Opłaca się" zależy od punktu widzenia. Mówiąc wyłącznie o kwestiach materialnych różnice będą się utrzymywać, arbitraż płacowy jest na tyle duży, że będzie to trudne. Jeżeli jednak chodzi o otoczenie życiowe i standard życia, Polska na pewno może zacząć konkurować na poziomie tego, by żyło się tu wygodniej, bezpieczniej i stabilniej – podkreśla Andrzej Kubisiak.

Czym Polska ma kusić? "Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w Polsce w minionych 4 latach o niemal 700 zł, a w samym tylko 2018 r. o 300 zł – do poziomu 4585 zł" – wynika z komunikatu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczącego wzrostu wynagrodzeń i płac w Polsce.

"W ostatnich latach dynamicznie rosła też płaca minimalna brutto. Wynosi w tym roku 2250 zł, czyli o 500 zł więcej niż w roku 2015" - dodano.

Z kolei z danych NBP wynika, że przeciętne wynagrodzenie Polaków w Wielkiej Brytanii to 1300 funtów miesięcznie. Daje to blisko 6,5 tys. zł. Czyli nadal średnio 2 tys. zł więcej miesięcznie w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce. A wielu rodaków może pochwalić się wyższą pensją.

Obejrzyj: Gowin o zarobkach: My ministrowie jakoś dajemy sobie radę

Polska kontra Wielka Brytania

By porównać jakość życia w Polsce z Wielką Brytanią warto zerknąć do innych danych. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) rokrocznie opracowuje "Better Life Index" – czyli raport dotyczący właśnie jakości życia w badanych krajach.

Ogólna ocena opierana jest o kilka wskaźników (w skali od 0 do 10), jak: dochody, warunki mieszkaniowe, praca, społeczeństwo, środowisko, zaangażowanie obywatelskie, zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo, satysfakcja z życia, balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Najważniejsze z punktu widzenia emigrantów zarobkowych są oczywiście przychody oraz stabilność zatrudnienia czy poziom bezrobocia.

Wg OECD pod względem dochodów na osobę Polska jest daleko w tyle za Wielką Brytanią. Nasz kraj otrzymał zaledwie 1.6 pkt, z kolei Wielka Brytania 5 pkt. Idąc dalej – w oparciu o zarobki, ochronę pracy i poziom bezrobocia (co składa się na wskaźnik "Praca") Polska dostała 6.4 pkt, a Wielka Brytania 8 pkt.

Z kolei pod względem warunków mieszkaniowych Polska ma 4.9 pkt, a Zjednoczone Królestwo 6.4 pkt.

Poziom satysfakcji z życia również jest wyższy na Wyspach. Wielka Brytania w tym wskaźniku dostała 6.9 pkt, a Polska 4.2 pkt. Pod względem poczucia bezpieczeństwa u nad też jest gorzej, mamy 7.8 pkt, a Wyspy dostały 9 pkt.

Co może zadziwiać, lepiej wypadamy pod względem równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym. Uzyskaliśmy 6.5 pkt, w Wielkiej Brytanii ten współczynnik sięga 6.2 pkt.

Wracać czy nie wracać?

Jednak wpływ na to, czy ktoś decyduje się na powrót ma wiele czynników. Płacowy nie musi być tu najważniejszy. Jak podkreśla Andrzej Kubisiak, istotny jest też na przykład kontekst brexitu, który wywołuje dużą niepewność i przestrzeń do niedomówień. A to może zachęcać do powrotów.

- Jak spojrzymy historycznie to czasem, w którym najwięcej osób wracało do Polski, był czas kryzysu finansowego – przypomina ekspert ds. rynku pracy. Zdaniem Kubisiaka, jeszcze silniejsze mogą być względy społeczne.

- Istotnym elementem są rozbite rodziny czy pozostawienie osób starszych w Polsce. To też może wpływać na chęć powrotu do Polski – podkreśla Andrzej Kubisiak. Dodaje jednak, że w Wielkiej Brytanii spory odsetek Polaków związał się z tym krajem i trudno będzie ich ściągnąć z powrotem.

- Trzeba pamiętać, że dla tego typu osób zmiana otoczenia socjalnego, polepszenie usług publicznych czy dobra koniunktura rynku pracy nie stanowi dla nich argumentów do powrotu. Oni podjęli już decyzję, by osiąść na Wyspach – mówi w rozmowie z money.pl Andrzej Kubisiak.

Bardziej optymistycznie patrzy na to rząd. - Wielu Polaków przebywających na obczyźnie nie zdaje sobie sprawy z pozytywnych przemian, jakie w ostatnich latach dokonują się w Polsce na rynku pracy – podkreślił podczas Polskich Targów Pracy w Londynie wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski.

- W Polsce systematycznie rośnie zatrudnienie i spada bezrobocie. Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy wpłynęła na polepszenie sytuacji finansowej polskich rodzin. Ich dobrobyt to także pokłosie licznych programów prorodzinnych. Dzięki między innymi takim programom jak Rodzina 500+, Dobry Start, Karta Dużej Rodziny czy Maluch+ rodzina stanęła w centrum polityki społecznej państwa – dodał minister Kuberski.

Jednak optymizm rządu, co do powrotu Polaków z Wielkiej Brytanii może być nieco przesadzony. Choć dalsza poprawa argumentów ekonomicznych może wpłynąć na część pracujących na Wyspach Polaków – trudno jednak spodziewać się efektu na masową skalę.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące