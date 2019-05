Targi Pracy w Londynie. Rząd zachęca Polaków do powrotu

- Zapraszam Państwa do Polski. Polska dziś na Was czeka - stwierdziła Jadwiga Emilewicz podczas Targów Pracy w Londynie, zachęcając Polonię do powrotu. Dodała, że nasz kraj jest w awangardzie rozwoju gospodarczego.

