Polska Dolina Krzemowa chce podbić USA. "Nie mamy żadnych kompleksów"

Przedstawiciele polskiej Doliny Krzemowej w USA

Rewolucja w diagnostyce

- 90 proc. laboratoriów związanych z histopatologią w USA dalej pracuje na mikroskopie i papierowych dokumentach, to jest ogromny rynek do zagospodarowania. Nasze oprogramowanie pomaga znacząco przyspieszyć diagnozę i zmniejszyć ryzyko błędów w trakcie procesu diagnostycznego - mówi w rozmowie z money.pl Wojciech Kępa z Cancer Center.

Oprogramowanie, które stworzyła firma, opiera się m.in. na sztucznej inteligencji, która pomaga analizować dane medyczne, co pozwala na personalizację terapii. Materiał pobrany do badania może być skonsultowany z każdym lekarzem o dowolnym czasie.

Chcą podbić kosmos

Na targach obecna jest także firma Scanway, która w tym roku została nominowana do XXII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii badania i rozwój. Spółka produkuje m.in. teleskopy do satelitów. Oferuje instrumenty do obserwacji Ziemi oraz systemy kamer do zastosowań kosmicznych. Firma jest istotnym partnerem największych polskich misji kosmicznych, takich jak EagleEye i PIAST. Posiada na orbicie własną satelitarną misję demonstracyjną o nazwie STAR VIBE.