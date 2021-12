Polska gospodarka będzie mieć pod górkę. Główny motor wzrostu przestanie pchać

Przed pandemią, w latach 2018-2019, polska gospodarka rosła w tempie 5-6 proc. Była jednym z liderów wzrostu PKB w Europie. COVID-19 mocno namieszał i wszystko wskazuje na to, że po wyraźnym odbiciu w 2021 roku, kolejne dwa lata będą stały pod znakiem spowolnienia .

Będzie to bieg pod górę, gdzie tempo z czasem zacznie spadać. Ekonomiści Credit Agricole (CA) w opublikowanym w poniedziałek raporcie z jednej strony podnieśli wcześniejsze prognozy dotyczące wzrostu w 2021 roku (z 4,9 do 5,2 proc.), ale też obniżyli szacunki wzrostu PKB na 2022 (z 4,7 do 4,3 proc.) i jeszcze niżej ustawili poprzeczkę na 2023 rok (3,8 proc.).