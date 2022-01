Polska gospodarka na 10 wykresach. Zobacz co nas czeka w 2022 roku

Ghty 31 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Dług długiem ale za PO PSL oddano prawie 2000km więcej dróg i autostrad niż za PIS. To normalne że jeżeli nie budujecie dróg na takim samym poziomie co za PO PSL to zadłużenie moze wam spadać. Coś za coś.