Polska gospodarka przyspieszyła w czwartym kwartale. GUS publikuje dane

Antonikosiba 51 min. temu

Spokojnie! Wkrótce wróci do władzy PO PSL! Teraz w obecnej sytuacji z powodu tego co się dzieje na świecie Napewno zaproponuja Polakom powrót do polityki zaciskania pasa ! Tylko że sobie pensji obniżyć czy pozbawić prawa podróży pociągami za darmo nie będą chcieli! I pewnie dalej będą wmawiać że praca na szparagach to dla młodych życiowa szansa.